شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مصر المقاصة .. 12 فرصة ضائعة سبب التعادل أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إحصائيات مباراة الزمالك أمام الإتحاد السكندرى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الضائع عن اهدار الاعبو الفريق الأبيض لفرص عديدة بالجملة مما تسبب في تعادل الفريق.

وأكدت احصائيات المباراة أن لاعبو الزمالك أضاعوا 12 فرصة مؤكدة للتسجيل، مما جعلهم يستقبلون هدف في الوقت بدل الضائع ويفقدون نقاط المباراة الثلاثة واكتفوا بنقطة واحدة.

وجاءت باقى احصائايت المباراة بوجود 16 تسديدة للزمالك منها 8 على المرمى و8 خارج المرمى مقابل 4 تسديدات فقط للاتحاد منها 2 على المرمى و2خارج المرمى.

وارتكب لاعبو الاتحاد 14 خطأ مقابل 10 أخطاء للزمالك، والمرواغات 16 لللابيض مقابل 4 للاتحاد الان افرص الضائعة كانت الأبرز بوجود 12 فرصة للزمالك مقبل ولا فرصة 0 للاتحاد.

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تعادل فريق الزمالك مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .



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تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة ، وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس . الشوط الأولبدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين ولم تسنح أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين على الرغم من امتلاك وسط الفريق الأبيض للكرة ومحاولة بناء بعض الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد ، قابلها محاولات على استحياء من خالد قمر مهاجم سيد البلد لتخفيف الضغط بعض الشئ على خط دفاعه .

يواصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثانية من اللقاء بعدما سيطر لاعبو الفريق الأبيض على مجريات المباراة تماما وتراجع لاعبو الإتحاد للخلف بغية الحفاظ على نتيجة التعادل السلبى وتألق حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك فى بناء الهجمات وصناعة العديد من الكرات العرضية .