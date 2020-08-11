جنش وصبحي يخوضان تدريبات عنيفة في الزمالك

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جدة - عمرو شويل أدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.
وحرص عبدالسلام على اصطحاب بعض الأدوات الخاصة لتدريب الثنائي على بعض الأمور الفنية.
وظهر جنش وصبحي بشكل قوي لينالا استحسان وإشادة عبدالسلام ، كما طالبهما بالاستمرار في هذا الآداء وتقديم أفضل ما لديهما في الفترة المقبلة.
ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
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