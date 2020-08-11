تدريبات كرة قوية للاعبي الزمالك في مران اليوم

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جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة قوية بالكرة وبدون كرة ، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة والتي استمرت لما يقرب من نصف ساعة. Advertisements ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول إلى أفضل معدلات فنية و بدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

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