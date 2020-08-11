شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يوجه رسالة غير مفهومة عبر حسابه على انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي الأهلي، رسالة غير مفهومة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث كتب لاعب القلعة الحمراء "الأقدار كلها خير ولو أحزنتك، وذلك عقب ساعات قليلة من تصريحات محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، الذي صرح بأنه طلب بشكل رسمي من محمود الخطيب رئيس الأهلي، ضم ثلاثي القلعة الحمراء أحمد الشيخ وحسين السيد وصالح جمعة".



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وكشف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، موقف الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة، وقال مصيلحى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "أرتبط بعلاقات قوية مع النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وسألته سؤالا واضحا فى وجود أمير توفيق مدير التعاقدات، عن إمكانية بعض اللاعبين مثل (حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ) وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة لحسم الصفقات".

وواصل "الفريق يسير بشكل جيد فى قطاع كرة القدم، ولدينا خطة واضحة للتدعيم فى الموسم المقبل، وأتمنى ضم صالح جمعة، لكن الأمر بالطبع يرجع للجهاز الفنى".

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وحول موقف شريف إكرامى قال: "من أبرز حراس المرمى في مصر، لكن لم يحدث أى مفاوضات معه مطلقا، وانضمامه لأى نادٍ بما فيهم الاتحاد يمثل إضافة كبيرة".

فى سياق متصل، أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن جلوس حارسى مرمى للأهلى على مقاعد البدلاء أمام فريق إنبي أمر غريب، مؤكدًا بأن رينيه فايلر المدير الفني لن يعتمد على صالح جمعة، وقال "صالح جمعة أصبح خارج حسابات فايلر، كان هناك 2 حراس مرمى على مقاعد البدلاء، وهو ما يوضح أن المدرب السويسري ليس في حاجة للاعب".

وأضاف: "كيف يجلس ثنائي حراس مرمى على الدكة، لو صالح بقدم ونصف كان لابد أن يجلس بديلا على الأقل".

وأكمل: "صالح بدأ يتحدث مع مسئولى الأهلى، فى ظل الاستبعاد المتكرر سواء فى المباريات الودية أو مباراة إنبى".

وأتم: "ما هو المنطق الذى يجعل فايلر يستعين بثنائى حراس على الدكة، ويستبعد صالح جمعة، الواضح أن المدرب لا يريد اللاعب ضمن صفوف الفريق".