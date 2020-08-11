ريال بيتيس يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد

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جدة - عمرو شويل أعلن نادى ريال بيتيس الإسبانى، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد لاعبى الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك قبل انطلاق تحضيرات الفريق الأندلسى استعدادا للموسم الكروى الجديد 2019-2020، وأصدر نادى ريال بيتيس بيانا عبر موقعه الرسمي كشف فيه " اكتشف ريال بيتيس حالة إيجابية لكوفيد 19 في الاختبارات الطبية التي يتم إجراؤها هذه الأيام على لاعبى الفريق الذين سيبدأون العمل غدًا الأربعاء 12 أغسطس".
أضاف البيان "اللاعب بصحة جيدة، وتم عزله في المنزل ويتبع البروتوكول الذي وضعته السلطات الصحية في هذا النوع من الحالات".
وتابع بيان ريال بيتيس "في الأيام القليلة القادمة سيخضع اللاعبين لاختبارات جديدة مرة أخرى لتحديد ما إذا كان يمكنه الانضمام إلى العمل مع بقية زملائه".
من ناحية أخرى، أعلن نادى فالنسيا الإسبانى صباح اليوم، إصابة 2 من أعضاء الفريق بفيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى وفاة وإصابة الملايين حول العالم.
ونشر النادى الإسبانى بيانا على الموقع الرسمى يؤكد فيه وجود حالتى كورونا فى الفريق، بعد عمل الفحوصات الطبية للكشف عن الفيروس، قبل بدء تحضيرات الفريق للموس الجديد.
وأضاف البيان أنه قام بعزل الحالتين المصابتين بفيروس كورونا، فى منزليهما، وفقاً لتعليمات السلطات الصحية فى إسبانيا.
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