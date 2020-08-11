شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يحاول احتواء غضب أحمد الشيخ بعد مطالبته بفسخ تعاقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتوى حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه غضب أحمد الشيخ حارس مرمى الفريق الذى غادر أخر مباريات الفريق الودية أمام طنطا وطالب بفسخ تعاقده مع الفريق بعدما شعر بأنه غير متواجد بالفريق خاصة وأنه كان هناك وعد من أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الموج الأزرق للحارس بالوقوف شوط على أقل تقدير خاصة وأن سموحه كان سيواجه طنطا فى مباراتين متتاليتين

وفور معرفة اللاعب أنه لن يشارك فى المباراتين غادر الملعب وحمل حقائبه ورحل مطالبا بفسخ تعاقده ومؤكدا للجميع أنه لن يعود مرة أخرى ، إلا أن حمادة صدقى أجرى اتصالا هاتفيا بالحارس طالبه بالعودة ومحذرا إياه بعدم فعل هذا الأمر مرة أخرى ومؤكدا أنه سيتغاضى عن هذا الأمر ولم يقوم بتوقيع أى عقوبات عليه وهو ما تفهمه اللاعب وعاد للتدريبات من جديد بعدما قام أحمد ناجى بإجراء مكالمة هاتفية أيضا لتهدئة الحارس .

Advertisements

من ناحية أخرى أكد حمادة صدقي صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، وذلك فى إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، موضحا أن صعوبة المباراة تكمن في عدة أسباب أهمها أنها الأولى للفريقين بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا .

وأضاف صدقى إن السبب الثانى فى صعوبة اللقاء يكمن في غياب مجموعة من العناصر الأساسية منها الهاني سليمان حارس المرمى ومحمد كوفي وأحمد الترهوني للإيقاف إلى جانب عدم جاهزية ديريك نسيامبي وما يزيد الموقف صعوبة هو إصابة المهاجم صلاح محسن بشد عضلى فى أحد التجارب الودية ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه لتلك المباراة .

وتابع المدير الفنى أن السبب الثالث يكمن في رغبة كلا الفريقين في حصد نقاط المباراة لاسيما في ظل الطموحات من أجل التواجد فى المربع الذهبي خاصة وأن المقاولون يحتل المركز الثانى بالدورى برصيد 33 نقطة ويبحث عن الإبتعاد به أكثر عن أقرب منافسيه بيراميدز والزمالك ، ولكن فى النهاية أعرب عن ثقته في قدرات لاعبي سموحة علي تجاوز عقبة المقاولون العرب .