شكرا لقرائتكم عبد الله جمعه يظهر في تدريبات الزمالك بهذا الشكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية خفيفة بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. جاء ذلك وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتجهيزة للفترة القادمة. عقب ذلك استكمل اللاعب التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث تم الاكتفاء بهذه الحصة التدريبية فقط له بمران اليوم . ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز. Advertisements

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وشارك في التدريبات كلا من محمود جنش ومحمد صبحي، وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكاسونجو وشيكابالا ومحمد عنتر وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وحسام أشرف وأسامة فيصل واحمد عيد وسيف جعفر ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد وعبدالله جمعة وكريم بامبو وحسام عبدالمجيد.

وكان الجهاز الفني قد منح عدد كبير من اللاعبين راحة بعد المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.