شكرا لقرائتكم قفشة يوجه رسالة لأحمد العجوز لاعب إنبى: أسف يا صاحبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، رسالة اعتذار إلى أحمد العجوز لاعب فريق إنبي وزميله السابق، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ونشر قفشة صورة جمعته بأحمد العجوز خلال مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 15 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي فاز بها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وظهر قفشة يحاول مساعدة أحمد العجوز على النهوض بعد تدخل في كرة مشتركة وعلق عليها "آسف يا صاحبي"، وتألق قفشة مع نادي إنبي في بداية مسيرته الكروية قبل أن ينضم من خلاله إلى فريق بيراميدز ومنه إلى الأهلي في بداية الموسم الجاري.





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في سياق آخر، كلف مسئولو النادى الأهلى مندوبا لمعاينة ملعب السلام تمهيدا لتعقيمه قبل استضافته مواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار فعاليات الاسبوع الـ19 من الدورى الممتاز.

وخصص مسئولو الأهلى مسئولا لتعقيم ملاعب المباريات وأتوبيسات التنقل وفندق المعسكرات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واتفق مسئولو الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح استاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلى والإنتاج الحربى على استاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلى.

وانتهت مرحلة تطوير استاد السلام الأولى والتى شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

وحصل الأهلى على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، فى الوقت الذى سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الإنتاج الحربى على الملعب بشكل طبيعى ووفقا للعقد المبرم.