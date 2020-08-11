شكرا لقرائتكم إنطلاق تدريبات الزمالك اليوم بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
وشارك في التدريبات كلا من محمود جنش ومحمد صبحي، وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكاسونجو وشيكابالا ومحمد عنتر وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وحسام أشرف وأسامة فيصل واحمد عيد وسيف جعفر ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد وعبدالله جمعة وكريم بامبو وحسام عبدالمجيد.
وكان الجهاز الفني قد منح عدد كبير من اللاعبين راحة بعد المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري أمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل بالجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
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