شكرا لقرائتكم مصيلحي: طلبنا ضم الشيخ وصالح جمعة ومارسيلو من الأهلي وننتظر رد الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، موقف الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف من الصفقات الجديدة، وقال مصيلحي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:"ارتبط بعلاقات قوية مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وسألته سؤال واضح في وجود أمير توفيق مدير التعاقدات، عن إمكانية بعض اللاعبين مثل ( حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ) وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسة لحسم الصفقات".

وواصل:" الفريق يسير بشكل جيد في قطاع كرة القدم، ولدينا خطة واضحة للتدعيم في الموسم المقبل، وأتمنى ضم صالح جمعة، ولكن الأمر بالطبع يرجع للجهاز الفني".

وحول موقف شريف إكرامي، قال:" من أبرز حراس المرمى في مصر، ولكن لم يحدث أي مفاوضات معه مطلقا، وانضمامه لأي نادٍ بما فيهم الاتحاد يمثل إضافة كبيرة".

Advertisements

في سياق متصل، أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن جلوس حارسي مرمي للأهلي على مقاعد البدلاء أمام فريق إنبي أمر غريب، مؤكدًا بأن رينيه فايلر المدير الفني لن يعتمد على صالح جمعة، وقال :" صالح جمعة أصبح خارج حسابات فايلر، كان هناك 2 حراس مرمى على مقاعد البدلاء، وهو ما يوضح أن المدرب السويسري ليس في حاجة للاعب".

وأضاف: "كيف يجلس ثنائي حراس مرمى على الدكة، لو صالح "بقدم ونصف" كان لابد أن يجلس بديلا على الأقل".

وأكمل:" صالح بدأ يتحدث مع مسئولي الأهلي، في ظل الاستبعاد المتكرر سواء في المباريات الودية أو مباراة إنبي".

وأتم: "ما هو المنطق الذي يجعل فايلر يستعين بثنائي حراس على الدكة، ويستبعد صالح جمعة، الواضح أن المدرب لا يريد اللاعب ضمن صفوف الفريق".