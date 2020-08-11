شكرا لقرائتكم 34 فرداً من لاعبي أسوان والجهاز الفني والإداري يخضعون لاجراءات مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع 34 فرداً بين لاعبين وجهاز فني وإداري في الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري مدرب الفريق، لاجراءات المسحة الطبية للكشف عن وباء كورونا، وذلك استعداداً لمواجهة نادي مصر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد غد الخميس، والذي يقام على ملعب اتحاد الشرطة في إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا.



1

2 Advertisements



8

في سياق آخر، كشف التشخيص الأولى لفادى فريد، مهاجم فريق أسوان، إصابة اللاعب بشد فى وتر العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يحدد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى لأسوان مدة غياب اللاعب، وكان فادى فريد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة مصر المقاصة، التي أقيمت الأحد الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان وانتهت بفوز المقاصة بهدفين لهدف.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية فى يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضى الذى توقف فى شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان فى أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادى الإسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبى والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل فى المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/2، فى لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 8 أخرى، كما سجل هجوم أسوان 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 29 هدفًا.