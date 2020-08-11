شكرا لقرائتكم رومينيغه: ألابا سيبقى.. وألكانتارا يمكنه الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من قيام ديفيد ألابا بتمديد تعاقده مع الفريق، ولكنه قال إن تياغو ألكانتارا يمكنه الرحيل عن الفريق في حال وجود عرض مناسب.

كما أكد رومينيغه على ما يبدو أن المعارين للفريق فيليب كوتينيو، وإيفان بريسيتش، وألفارو أودريوزولا سيرحلون عن الفريق في الموسم المقبل.

وبدأ ألابا "28 عاما" مع بايرن ميونخ كظهير أيسر ولكنه أصبح قلب دفاع الفريق هذا الموسم وقدم عروضا رائعة في الموسم الذي اختتمه بايرن بتتويجه بالثنائية المحلية الثانية على التوالي.

وقال رومينيغه للصحافيين : مع ألابا، متفاءل بحذر من أننا سنجد حلا".

ويتبقى عام واحد فقط في عقد ألابا مع الفريق، ويدرس لاعب خط الوسط الإسباني تياغو ما إذا كان يريد تحديا جديدا من عدمه. وأفادت تقارير إعلامية أنه يريد الانتقال لفريق ليفربول ولكن تقارير أخرى ذكرت أن يورغن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي يعتقد أنه كبير في السن حيث يبلغ "29 عاما".

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وقال رومينيغه :إذا جاء ناد إلينا ومستعد لدفع قيمة انتقال جادة وعادلة، سننظر في الأمر.

وتعاقد بايرن مع ليروي ساني بالإضافة لعدد قليل من اللاعبين الاحتياطيين للموسم المقبل، ولكن رومينيغه قال إن النادي يواجه تحديات مالية في عصر فيروس كورونا ولن يقوم باستثمارات أخرى.

ومازال الفريق بحاجة لبعض التدعيمات في عدة مراكز مما يعني أن سياسة بايرن ميونخ في استعارة الأسماء الكبرى ربما ستتواصل.

ولكن يبدو أنه من المؤكد أن اللاعبين المعارين حاليا، كوتينيو (برشلونة) وبريسيتش (إنتر ميلان) وأودريوزولا (ريال مدريد) لن يعودوا لميونخ مع بدء الموسم الجديد في سبتمبر. ومع ذلك سيبقى اللاعبون الثلاثة مع الفريق لحين الانتهاء من نهائيات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه: أعتقد أنه من الجيد أن اللاعبين الثلاثة مازالوا هنا الآن وأنهم سيلعبون الموسم للنهاية.

وربطت وسائل الإعلام كوتينيو بالانتقال لصفوف أرسنال.