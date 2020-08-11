أتالانتا يراهن على المستجدات في أول مشاركة بدوري أبطال أوروبا

يسعى فريق أتالانتا الإيطالي على ان تكون ضربة البداية بدوري أبطال أوروبا جديدة وناجحة لمواصلة مشوار المجد في مسيرته ببطولة يخوضها للمرة الأولى في تاريخه، حيث يلاقي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في ربع نهائي البطولة .

وتقام فعاليات الأدوار النهائية بداية من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية على شكل بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا .

كيف تأهل أتالانتا ؟

وكان فريق أتالانتا قد ضمن التأهل لدور الثمانية قبل فترة التوقف الطويلة على حساب فالنسيا الإسباني .

كما حسم باريس سان جيرمان بطاقة التأهل قبل فترة التوقف على حساب بوروسيا دورتموند الألماني .

ويتطلع أتالانتا لمواصلة الحلم في البطولة الأوروبية التي يشارك فيها للمرة الأولى .

وقد يكون التغيير الفريد، الذي طرأ على نظام الأدوار النهائية بسبب أزمة "كورونا" دافعا أكبر لأتالانتا، لاسيما وأن مواجهات كل من دور الثمانية والمربع الذهبي ستقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما كان الحال في باقي مواسم المسابقة.

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وخسر أتالانتا أول ثلاث مباريات له في دور المجموعات بالمسابقة، ولكنه استعاد اتزانه سريعا وشق طريقه إلى الأدوار الإقصائية واجتاز عقبة دورتموند في دور الستة عشر قبل أن تتوقف فعاليات كرة القدم في معظم مناطق العالم بسبب أزمة

"كورونا" التي ضربت مدينة بيرجامو معقل فريق أتالانتا بشكل هائل .

وفاز أتالانتا في هذه المباراة 4 - 1 ثم تغلب على فالنسيا 4 - 3 في عقر داره ليتأهل بالفوز في مجموع المباراتين 8 - 4 ، وأطلق لقب "المباراة صفر" على مباراة الذهاب بين الفريقين في ميلان .

الموسم المحلي ..

وأنهى أتالانتا الموسم المحلي في المركز الثالث بالدوري الإيطالي، ليكون الموسم الثاني على التوالي الذي يحتل فيه هذا المركز، وخلال مسيرته بالموسم المنقضي حقق رقما قياسيا للنادي بحصد 78 نقطة في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه كما سجل هجومه الخطير 98 هدفا بفارق 22 هدفا أكثر من يوفنتوس الذي توج بلقب البطولة.

ومع خروج يوفنتوس ونابولي من دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي، أصبح أتالانتا الممثل الوحيد لكرة القدم الإيطالية في دور الثمانية للبطولة الأوروبية هذا الموسم.