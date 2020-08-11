اتالانتا يفتقد حارسه المميز وهدافه "الشيتش" أمام سان جيرمان بدوري الأبطال

يفتقد فريق أتالانتا الإيطالي، في لقاءه امام سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي بطولة دوري ابطال أوربا جهود حارس مرماه بيرلويجي جوليني.
وكذلك اللاعب جوسيب إلشيتش الذي سجل الأهداف الأربعة في مباراة الإياب أمام فالنسيا بدور الستة عشر إذ يغيب لأسباب شخصية.
وتضم صفوف الفريق الإيطالي العديد من اللاعبين المميزينمثل دوفان زاباتا ولويس مورييل لاعبي منتخب كولومبيا اللذين سجل كل منهما 18 هدفا في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي.
بينما لم يقدم البرازيلي نيمار مهاجم سان جيرمان وزملاؤه الأداء المقنع في المباراتين النهائيتين لكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية .
وتحوم الشكوك بقوة حول قدرة المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي في اللحاق بصفوف سان جيرمان في المباراة على الأقل نظرا لإصابته التي تعرض لها خلال نهائي كأس فرنسا.
وقال جامبييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا: سان جيرمان فريق موهوب للغاية ومن بين المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. الكثير يتوقف على مبابي، سواء لعب أو لم يلعب.
وأضاف: نمتلك الفرصة، ونشعر بالسعادة لأننا سنواجه سان جيرمان، فالتواجد في دور الثمانية إنجاز مدهش.
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