اعلان نتائج دراسة أولويات الشباب العربي

شهد المؤتمر الخاص بأولويات الشباب العربي والمقام تحت رعاية جامعة الدول العربية، اعلان نتائج دراسة اولويات الشباب العربى الذى شارك فى مرحلتها الاولى وعددهم ٧٠٠٠ شاب وشابة يمثلون ٢١ دولة عربية فى الفئة العمرية من ١٥ ل٣٤ عاما وذلك لتشكيل خارطة طريق للبرامج والمشاريع والاستراتيجيات الشبابية العربية ضمن ١١ قطاعاُ حيوياً كما سيتم تدشين اول منصة تفاعلية لرصد أولويات الشباب العربى.

كما استضاف المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة ١٠٠ شاب وشابة من مختلف انحاء الوطن العربى لمناقشة مخرجات الاستطلاع مع عدد من صناع القرار .

الجدير بالذكر ان نتائج الاستطلاع تهدف الى فهم احتياجات الشباب العربى وتحليل اهتماماتهم اضافة الى تقديم توجيهات عامة للباحثين وصناع القرار لدعم تمكين الشباب وفقا لاولويات قام بصياغتها الشباب انفسهم ، الى جانب تعزيز الاشتراك الشبابى وربط توصياتهم بشكل علمى مع صناع القرار ، و تعزيز العمل العربى الشبابى المشترك ، ودعم تنمية المجتمعات العربية من خلال الاستثمار فى طاقة الشباب .

ضمن ١١ قطاعاُ حيوياً كما سيتم تدشين اول منصة تفاعلية لرصد أولويات الشباب العربى.كما استضاف المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة ١٠٠ شاب وشابة من مختلف انحاء الوطن العربى لمناقشة مخرجات الاستطلاع مع عدد من صناع القرار .الجدير بالذكر ان نتائج الاستطلاع تهدف الى فهم احتياجات الشباب العربى وتحليل اهتماماتهم اضافة الى تقديم توجيهات عامة للباحثين وصناع القرار لدعم تمكين الشباب وفقا لاولويات قام بصياغتها الشباب انفسهم ، الى جانب تعزيز الاشتراك الشبابى وربط توصياتهم بشكل علمى مع صناع القرار ، و تعزيز العمل العربى الشبابى المشترك ، ودعم تنمية المجتمعات العربية من خلال الاستثمار فى طاقة الشباب .

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