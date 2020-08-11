رسميًا.. عودة الجماهير في الدوري القطري

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانًا رسميًا، يعلن فيه عودة الجماهير إلى المباريات بشكل تدريجي مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي اجتاح العالم مؤخرًا وحصد العديد من الأرواح.

بيان الاتحاد القطري بشأن عودة الجماهير

ضمن الاستعدادات لعودة الحياة التدريجية إلى الملاعب بعد استئناف بطولة دوري نجوم QNB للموسم 2019- 2020،

قررت مؤسسة دوري نجوم قطر وبالتعاون مع الجهات المعنية بدء الفتح التدريجي لعودة الجماهير إلى الملاعب وبعدد محدود من التذاكر لكل مباراة ووفق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، وذلك من الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري نجوم QNB.

حيث سيكون هناك عدد من الضوابط المحددة لكل مباراة للحفاظ على

- يجب أن يحصل كل فرد على تذكرة للدخول إلى الملعب.

- التذاكر ستكون إلكترونياً فقط وعن طريق الموقع الرسمي (tickets.qsl.qa).

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- تذاكر منطقة كبار الشخصيات ويمين ويسار المقصورة لن يتم طرحها للبيع.

- يمنع اصطحاب الأطفال دون 12 عاماً.

- ضرورة التزام جميع الحضور بوضع الكمامات، واستخدام تطبيق احتراز (الرمز الأخضر).

- الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في الاستاد.

كما تعتبر هذه مرحلة أولية سيتبعها عدة مراحل وسيتم بعدها دراسة وتقييم الوضع وفقاً لآخر المستجدات.