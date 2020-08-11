وزارة الرياضة تدفع بـ20 ألف شاب لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، والتي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء(12،11) أغسطس الجاري للمصريين داخل جمهورية مصر العربية، من خلال27 غرفة عمليات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وبمشاركة 20 ألف شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاه وفرق الكشافة والجوالة، فريق شباب يدير شباب، أعضاء صوت طلاب مصر، متطوعي مراكز شباب مصر.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي حرص الجميع على النزول والإدلاء بأصواتهم بشكل مكثف، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم، بما يضمن خروج تلك العملية في صورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية، وإظهار الوجه الحضاري لمصر.
أضاف "صبحي"، أن غرفة العمليات المركزية تتولى التنسيق بشكل دوري بين كافةالمحافظات وبعضها البعض ومتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، موضحا تواجد 20 ألف شباب وفتاة من الكيانات الشبابية المنتشرة بالمحافظات لتسهيل عمليات التنظيم ومساعدة كبار السن وذوي الهمم والتعقيم أثناء الانتخاب، وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتوثيق للعملية الانتخابية.
يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.
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