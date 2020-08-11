وزير الرياضة يشارك فى مؤتمر أولويات الشباب العربى

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب اليوم الثلاثاء في مؤتمر أولويات الشباب العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية مع نظرائه من دول الامارات ،البحرين، المغرب ، الاردن وموريتانيا فى مؤتمر (أولويات الشباب العربى) الذى يعقده مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب.

اعرب احمد الو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بلقاءه لجميع السادة الوزراء الحضور، موضحاً ان عام ٢٠٢٠ يشهد الكثير من التحديات والتساؤلات في ظل وجود

وأكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في كلمته علي ان الشباب العربي يحظي بكل الاهمية في الفترة الحالية، وان الدراسة التي تمت، تعتبر دراسة هامة وحيوية من اجل دعم متخذي القرار في الدول العربية لمعرفة رغبات وطموحات الشباب بصورة واقعية أكبر حول رغبات الشباب العربي، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء تعبيرا عن رغبة الشباب المختلفة حيث جاء الامن علي اولويات الشباب تليها التعليم والرعاية الصحية، الدخل، فرص العمل، تطوير الذات، البيئة، البنية التحتيه، التقدم التكنولوجي، المعايير الاجتماعية بالاضافة الي الترفيه.

مؤكدا ان الشباب هم الشريك الرئيسي في بناء الاوطان العربية وله دور فعال وبناء في تقديم الدعم والمؤازرة للقيادات في مختلف البلدان العربية، مضيفا ان مصر تولي تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اهمية كبيرة بالشباب في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمل علي إعدادهم في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والاداري بالدولة المصرية، يظهر هذا جليا في الانشطة والفعاليات التي تقوم بها الدولة المصرية من اجل اعداد الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتيه.

ظل وجود فيروس كورونا المستجد ، والذي كان له اثر كبير علي الشباب، مشددا علي اهمية احياء الامل في نفوس الشباب العربي والعمل علي فهم الشباب وقدراته وطاقته التي لا تعرف المستحيل.وأكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في كلمته علي ان الشباب العربي يحظي بكل الاهمية في الفترة الحالية، وان الدراسة التي تمت، تعتبر دراسة هامة وحيوية من اجل دعم متخذي القرار في الدول العربية لمعرفة رغبات وطموحات الشباب بصورة واقعية أكبر حول رغبات الشباب العربي، حيث جاءت نتيجة الاستفتاء تعبيرا عن رغبة الشباب المختلفة حيث جاء الامن علي اولويات الشباب تليها التعليم والرعاية الصحية، الدخل، فرص العمل، تطوير الذات، البيئة، البنية التحتيه، التقدم التكنولوجي، المعايير الاجتماعية بالاضافة الي الترفيه.مؤكدا ان الشباب هم الشريك الرئيسي في بناء الاوطان العربية وله دور فعال وبناء في تقديم الدعم والمؤازرة للقيادات في مختلف البلدان العربية، مضيفا ان مصر تولي تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اهمية كبيرة بالشباب في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمل علي إعدادهم في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والاداري بالدولة المصرية، يظهر هذا جليا في الانشطة والفعاليات التي تقوم بها الدولة المصرية من اجل اعداد الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتيه.

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