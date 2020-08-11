إنبي يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء سموحة

يستأنف فريق انبي تدريباته اليوم بملعبه بتروسبورت بعد حصول لاعبيه على راحة أمس بعد لقاء الأهلي والمؤجل من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز

ويواجه الفريق البترولي نظيره سموحة يوم 17 اغسطس الجاري بملعب بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة عشر للدوري.

كان فريق انبي قد خسر

امام الأهلي بهدفين نظيفين وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع.

ويشارك في التدريبات جميع اللاعبين بإستثناء المصابين والذين يتم تأهيلهم استعدادا للدفع بهم في اللقاءات المقبلة.