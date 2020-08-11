اخبار الرياضه

إنبي يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستأنف فريق انبي تدريباته اليوم بملعبه بتروسبورت بعد حصول لاعبيه على راحة أمس بعد لقاء الأهلي والمؤجل من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز

ويواجه الفريق البترولي نظيره سموحة  يوم 17 اغسطس الجاري بملعب بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة عشر للدوري.

كان فريق انبي قد خسر

امام الأهلي بهدفين نظيفين وتجمد رصيده  عند 25 نقطة في المركز السابع.

ويشارك في التدريبات جميع اللاعبين بإستثناء المصابين والذين يتم تأهيلهم استعدادا للدفع بهم في اللقاءات المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يستأنف تدريباته استعدادًا للقاء سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا