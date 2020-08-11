حسام البدري يتوقع طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن توقعاته لطرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية. قال البدري في تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة على إذعاة شعبي إف إم: "أنا متفائل بشكل كبير للأهلي والزمالك وبيراميدز ببطولة أفريقيا". مع محمد شبانة على إذعاة شعبي إف إم: "أنا متفائل بشكل كبير للأهلي والزمالك وبيراميدز ببطولة أفريقيا". وأضاف: "أتوقع أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية وفرصة كبيرة لبيراميدز لتحقيق أول بطولة له بالكونفيدرالية". واختتم: "هناك أجندة دولية في شهري أكتوبر ونوفمبر، عندما يتقرر تحديدها سيتم الإعلان عن معسكر المنتخب".

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