البدري يكشف عن رأيه في مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن رأيه في مستقبل النجم الدولي رمضان صبحي مع الأهلي، وذلك بعد أنباء اقترابه من العودة إلى الدوري الإنجليزي بعد

انتهاء إعارته.

قال البدري في تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة على إذاعة شعبي إف إم: "أتمنى التوفيق لرمضان صبحي والاستقرار

خلال الفترة المقبلة، سواء بانتقاله لصفوف النادي الأهلي، أو الاستمرار بمسيرته الاحترافية".

وأضاف: "وجود رمضان صبحي في الملعب مهم جدًا بالنسبة له، والقرار يرجع للاعب، لكنه يفضل أن يستمر اللاعب بالدوري المصري حتى يتم متابعته بسهولة عن قرب".