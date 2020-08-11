حسام حسن يعلق على تعيين البدري مديرا فنيا للمنتخب: “لا أحد يستطيع الضحك على الجمهور”

تحدث أسطورة الكرة المصرية “حسام حسن“، عن استبعاده من الترشيحات الأخيرة، لتدريب منتخب مصر، وتفضيل حسام البدري، لقيادة الفراعنة.

وقال:” عصبيتي ليست السبب في استبعادي من منتخب مصر، البعض يطلق تصريحات غريبة وغير مفهومة، هذا التفسير ليس حقيقي مطلقا، ونحن نعلم قيمة منتخب مصر ونعلم كيفية التعامل مع الضغط الجماهيري في مصر وخارج مصر”.

وواصل حسام في تصريحات تليفزيونية:” هل المرشحين لمنتخب مصر تولى أحد منهم أي منتخب قبل منتخب مصر؟!، توليت تدريب منتخب الأردن ووصل لأفضل فتراته كان معانا وهذا لم يحدث مع آخرين منهم من تولى قيادة المنتخب”.

وأكمل:”توليت تدريب منتخب الاردن وحققت معه إنجازات كثيرة، ولكن في مصر لا نعرض أنفسنا والامر متروك للجمهور، الذي لا يستطيع أحد أن يضحك عليه”.

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وانتقل بالحديث عن محمود الجوهري، قائلا: “كان هو الاحق بقيادة اتحاد الكرة وليس فقط تولي المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، ولكنه ابتعد عن الكرة المصرية لان المناخ غير مناسب”.

وأضاف:” نجاح المدير الفني لابد أن يكون بدايته انه مقنع للاعبين، وتحديدًا لاعب مثل محمد صلاح، عندما نتحدث عن لاعب مثله وبقيمته، لابد أن تكون وصلت لكأس العالم لكي يتقبل منك، لا أريد قيادة منتخب مصر من أجل “المنظرة” لكني أسعى لخدمة بلدي”.

وانتقد حسام حسن المجموعة التي تدير الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، وقال:” هؤلاء لا يصلحون لقيادة سفينة كرة القدم داخل مصر، وأسماء لا تليق مطلقا”.

وأكمل:”اتحاد الكرة السابق تم اقالته بسبب شبهة فساد والأمر ليس فني فقط، وفوجئت اليوم أن نفس الأشخاص تنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة مرة اخرى والبعض بقول انهم سينجحوا بالتزكية”.

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