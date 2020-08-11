حسام حسن: عبدالله السعيد “قلبه ميت” ولا يبحث سوى عن مصلحته الشخصية

تحدث حسام حسن، عن الفترة التي قاد خلالها فريق بيراميدز، مشيرًا إلى أنها كانت فترة هامة في مسيرته التدريبية، رغم قصر المدة.

وقال في تصريحات تليفزيونية:” أهنئ عبدالله السعيد على دخوله نادي المائة، انضم لنادي بيراميدز في وجودي، ودفعت به أساسيا بعد وصوله يوم مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري، فهو لاعب كبير ويتمتع بخبرات عريضة”.

وأضاف: “مشاركة السعيد كانت مفاجأة بالنسبة له ولإدارة النادي، وحتى للنادي الأهلي“.

وأكمل:”السعيد يمتلك خبرات كبيرة وكان لديه اصرار أن يثبت نفسه فور انضمامه بيراميدز بالمشاركة امام النادي الاهلي وبالفعل أشركته أساسيا في اول مباراة له وتوقعت تألقه”.

وختم: “عبدالله السعيد لاعب “قلبه ميت” بلغة الكرة، لا يبحث سوى عن مصلحته، وهو أمر أحيانا يكون إيجابي، وفي أحيان آخرى يكون سلبي”.

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