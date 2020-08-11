حسام حسن يكشف سبب رحيله عن سموحة.. ويوجه رسالة إلى مهاجم الزمالك

كشف نجم منتخب مصر السابق “حسام حسن“، أسباب رحيله عن تدريب فريق سموحة، خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو عدم شعوره بالارتياح داخل النادي السكندري، بعدما انقذه من الهبوط في الموسم الماضي.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: ” نفسيا اتخذت قرار الرحيل عن سموحة وانشلت الفريق من الهبوط في الموسم الماضي، بعدما قدمنا فريق جيد وانا سعيد بالفريق المتكون حاليا، وأتمنى التوفيق لحمادة صدقي، والفترة المقبلة لا أعلم مستقبلي”.

وأضاف، أن منتخب مصر كان يعاني من أزمة في المهاجمين خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر عليه الفراعنـة خلال بطولة كأس العالم 2018، بسبب اعتماد الأندية المصرية على المهاجمين الأجانب، وشراء عقود لاعبين في مركز رأس الحربة الصريح، الأمر الذي قلل من ظهور اللاعبين المصريين.

وأوضح:”الإعلام يرفع اللاعبين سريعا ويتعجل في الحكم عليه، مصطفى محمد لاعب واعد ولكنه مازال أمامه مشوار طويل جدا”.

وأتم : “المدير الفني يتحمل كل عواقب اللاعب سواء على المستوى الفني أو النفسي، ويجب على الإعلام أن يتعامل بتوازن مع اللاعبين حفاظا عليهم”.

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