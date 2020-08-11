بقميص “ريال بيتيس” .. سيبايوس يثير الجدل حول مستقبله

أثار لاعب الوسط الشاب داني سيبايوس الجدل حول مستقبله، بعد نهاية إعارته مع آرسنال وعودته لصفوف ريال مدريد، حيث ظهر بقميص فريقه القديم “ريال بيتيس” والذي يدربه حاليًا مانويل بيلجريني.

تواجد اللاعب الإسباني مع أصدقائه، وظهر وهو يلعب لعبة “بارتشيسي” مرتديا قميص الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية ريال بيتيس، ليرجح البعض إمكانية عودته لصفوف النادي الإسباني مجددًا تحت قيادة المدرب التشيلي المخضرم.

واستطاع سيبايوس أن يحجز لنفسه مكانا في التشكيل الأساسي لفريق آرسنال تحت قيادة مدربه ميكيل آرتيتا منذ منتصف الموسم الماضي، وخاض 37 مباراة مع النادي اللندني هذا الموسم.

Advertisements

يستعد سيبايوس لعقد جلسة مع مسؤولي ريال مدريد لمناقشة خططه المستقبلية، بعدما نجح في المساهمة مع أرسنال في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

كشف سيبايوس في وقت سابق عن انتمائه لريال بيتيس واستمرار تواصله مع الفريق رغم الرحيل عنهم لصفوف ريال مدريد، حيث قال: “لدي الكثير من الحب لبيتيس ولكل من يعمل في النادي، إنهم يعرفون الحب الذي أملكه لهم ونحن على تواصل طوال الموسم، بيتيس يعني الكثير بالنسبة لي”.

وتحدث لاعب الوسط الشاب أيضا عن علاقته بريال مدريد ناديه الحالي عقب تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال في تصريحات لإذاعة كادينا سير: “إنه لمن دواعي سرورنا الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الموسم، ظل ريال مدريد قريبًا مني طوال الموسم ، وليس الآن فقط. أنا ممتن لذلك، لقد تحدثت إلى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، الذي هنأني على اللقب، وأنا الآن لاعب في ريال مدريد وسعيد بذلك”.