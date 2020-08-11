جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 24 “الهلال يحافظ على التباعد”

حافظ الهلال على فارق النقاط بينه وبين ملاحقه الرئيسي على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم “النصر“، بفضل الفوز الصعب الذي حققه على الفتح 1/2 في قمة مباريات الجولة الـ 24، مساء أمس الاثنين، ليرفع رصيده لـ 57 نقطة بفارق 9 نقاط واضحة عن المركز الثاني.

وظهرت معاناة نجوم الهلال من الضغط النفسي الذي خلقه فوز النصر على أبها 2/0 قبل دقائق من بداية مباراتهم أمام الفتح، ما أدى إلى ضياع العديد من الفرص السهلة، واللعب بتسرع كبير من معظم اللاعبين، لدرجة أن الهداف الفرنسي “بافيتيمبي جوميز“ سجل بالخطأ في مرماه، فضلاً عن احتساب ركلة جزاء للاعب المغربي مروان سعدان في الدقائق الأخيرة لولا استعراضيته لسجل منها الهدف الثاني للفتح وأعاد المنافسة بين الهلال والنصر من جديد.

وواصل الأهلي بقيادة نجمه السوري “عمر السومة“ التمسك بالمركز الثالث للجولة الثانية على التوالي من بعد استئناف النشاط الرياضي في السعودية، وهزم الاتحاد في ديربي جدة بهدفين لهدف، ليستفيد من سقوط الوحدة في فخ الخسارة أمام الشباب ثم التعادل مع الرائد في هذه الجولة.

ورفع أهلي جدة رصيده لـ 43 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوحدة الذي كاد يخسر المركز الرابع لولا تعرض الفيصلي للخسارة أمام ضمك 1/2 علمًا بأن الفيصلي كان السباق في التسجيل.

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الترتيب الفريق عدد النقاط 1 ???? الهلال 57 2 ???? النصر 48 3 ???? الأهلي 43 4 ???? الوحدة 40 5 الفيصلي 38 6 الشباب 37 7 الرائد 36 Advertisements 8 الإتفاق 35 9 أبها 33 10 التعاون 32 11 الفيحاء 27 12 الحزم 24 13 الاتحاد 23 14 ???? الفتح 22 15 ???? ضمك 21 16 ???? العدالة 20

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