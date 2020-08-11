رامسي يقترب من مغادرة يوفنتوس .. و5 أندية تترقب

أصبح لاعب وسط يوفنتوس أرون رامسي، مهددا بالرحيل عن صفوف ناديه الإيطالي في الموسم الجديد، وفقا لرغبة المدير الفني الجديد للبيانكونيري أندريا بيرلو.

ويتطلع أندريا بيرلو لتجديد دماء السيدة العجوز، وذلك بعد توليه مهمة قيادة الفريق خلفا لماوريسيو ساري، ويسعى المدرب الشاب للتخلص من عدة لاعبين أمثال جونزالو هيجوايين، دي تشيليو، ماتويدي، روجاني وسامي خضيرة، وقد ينضم إليهم آرون رامسي والذي قد يبقى في يوفنتوس في حالة عدم وجود نادي يوافق على أجره الضخم.

وحرمت الإصابات رامسي من إثبات نفسه مع يوفنتوس، حيث بدأ أساسيا في 11 مباراة فقط بالدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، ونشرت صحيفة “الميرور” الإنجليزية تقريرا حول الأندية التي قد تحظى بخدمات لاعب الوسط الويلزي وهم 5 أندية.

ربما كان الخيار الأكثر وضوحًا إذا كان رامسي سيبقى في إيطاليا ، فهو الانضمام لصفوف ميلان، لذي يمتلك رئيسه التنفيذي إيفان جازيديس علاقة طيبة برامسي، ويسعى النادي الإيطالي العريق لتدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

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وسيكون إنتر ميلانو وصيف الدوري الإيطالي، الذي يأمل تحت قيادة أنطونيو كونتي في خطف اللقب خلال الموسم المقبل، والوصول لأدوار متقدمة في دوري الأبطال أحد المهتمين بضم رامسي، ويمتلك الفريق عدة لاعبين تألقوا في الدوري الإنجليزي مثل روميلو لوكاكو وكريستيان إريكسن.

ويعد باريس سان جيرمان فريقا مرشحا للتعاقد مع اللاعب الويلزي، فهو أحد الفرق القليلة التي يمكنها دفع راتب رامسي، ففريق توماس توخيل أحد المرشحين للحصول على لقب دوري الأبطال هذا الموسم ويأمل في الحفاظ على مستواه في الموسم المقبل.

وقد يفكر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في ضم رامسي في صفقة على سبيل الإعارة لكن يبدو ذلك صعبا إلى حد ما، وعلى الجانب الآخر تبدو عودة رامسي لأرسنال محتملة، في حالة تعثر مفاوضات النادي اللندني مع ريال مدريد لضم سيبايوس، ويمتلك رامسي علاقة جيدة مع ميكيل أرتيتا مدرب الفريق، وقد يصبح قميصه القديم رقم “8” متاحا في حالة رحيل سيبايوس

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