البدري: أتمنى بقاء رمضان صبحي في الأهلي، ونهائي أفريقيا مصري!

أكد المدير الفني للمنتخب المصري “حسام البدري” أنه حرص خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الجهاز الفني، على الترتيب لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز بعد الاستئناف، وقيامه باسترجاع بعض النقاط التي تم الانتهاء منها قبل توقف النشاط سواء العناصر الموجودة في حسابات المنتخب أو التي يتم متابعتها لاحتمالية انضمامها.

وظهر حسام البدري في مكالمة هاتفية مع برنامج “من الآخر” الذي قدمه الإعلامي محمد شبانة عبر إذاعة “شعبي إف أم”، صباح اليوم الثلاثاء، للرد على عدة تساؤلات تخص مستقبل المنتخب المصري الأول، والكرة المصرية عمومًا، مشيرًا إلى أنه يتوقع تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وبلوغ بيراميدز لنهائي الكونفدرالية.

وقال البدري في بداية حديثه “تم توزيع مباريات الدوري المصري على مدربي المنتخب الأول، مع الوضع في الاعتبار الإجراءات الإحترازية وعدم حضور الجهاز بأكملة للمباريات عدا بعض المواجهات الكبيرة”.

وأكد “أنا سعيد بعودة مباريات الدوري المصري هذا الموسم، وسعيد بتحمس الأندية واللاعبين، لا شك أن هناك تأثر بدني بشكل ملحوظ على الناحية الفنية لكن مع الوقت سترتفع اللياقة البدنية”.

وتوقع مدرب منتخب مصر انخفاض مستوى لاعبي أندية الدوري المصري بعد فترة من استئناف الموسم، معللاً ذلك “نتيجة زيادة المجهود” وهذا شيء طبيعي من وجهة نظره، لكنه يعتمد على المدربين المميزين في أندية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، للتعامل بشكل جيد في هذه الظروف بتطبيق نظام المداورة.

أردنا الاحتفال بنجوم البريميرليج

أوضح البدري أن زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا بفرق الدوري واخرها النادي المصري وما يترتب عليه تأجيل المباريات، لم يؤثر على الإطلاق على مستقبل الدوري وهذه الاصابات كانت شيء وارد واتحاد الكرة يتعامل بشكل جيد مع الأزمة، ومع الأيام توضع معايير في حالة تكرار ذلك مع فرق أخرى ستكون القرارات سريعة، ولا يكون هناك تضارب بين قرات الاتحاد والأندية.

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وزاد “نتابع المحترفين بشكل مستمر وفي نفس الوقت سعيد للمحترفين المصريين بالدوري الإنجليزي وبما يقدموه مع فرقهم. المرحلة الماضية شهدت العديد من الإيجابيات بالنسبة لهم، منها تتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي مع ليفربول ونجاة تريزيجيه والمحمدي من الهبوط مع أستون فيلا، وصعود أحمد حجازي مع وست بروميتش إلى البريميرليج، كانت هناك رغبة داخل الجهاز بالاحتفال بهم لكن نظرًا لظروف السفر حال دون ذلك”.

وتمنى البدري التوفيق لرمضان صبحي واستقرار مستقبله خلال الفترة المقبلة سواء بانتقاله لصفوف النادي الأهلي بشكل نهائي أو الاستمرار في مسيرته الإحترافية.

وقال “وجود رمضان صبحي في الملعب مهم جدًا بالنسبة له والقرار النهائي خاص به، لكن من الأفضل له أن يستمر بالدوري المصري حتى يتم متابعته بسهولة عن قرب”.

وتابع “أنا متفاءل بشكل كبير للأهلي والزمالك وبيراميدز في أفريقيا وأتوقع أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية وفرصة كبيرة لبيراميدز لتحقيق أول بطولة له بالكونفدرالية”.

وختم حديثه “هناك أجندة دولية في شهر أكتوبر ونوفمبر عندما يتقرر تحديدها سيتم إعلان موعد معسكر المنتخب المصري الأول”.