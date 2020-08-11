رياضة | ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن رحيل لاعب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عدم تفعيل بند الشراء في عقد الحارس الفرنسي ألفونس أريولا المعار من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووصل الحارس الدولي الفرنسي البالغ 27 عاماً إلى النادي "الملكي" في سبتمبر (أيلول) على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك ضمن صفقة التخلي عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصالح سان جيرمان.

وقال ريال في بيان: "يعلن ريال مدريد وصول فترة إعارة اللاعب ألفونس أريولا إلى نهايتها"، موجهاً "الشكر لأريولا على تفانيه، احترافيته وسلوكه المثالي خلال هذا الموسم، ويتمنى له حظاً سعيداً في خطوته المقبلة".