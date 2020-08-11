رياضة | الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يقدم المهاجم السنغالي أليو بادجي مستوي جيد منذ قدومه النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف رابيد فيينا النمساوي.

وعادت بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا وواجه النادى الأهلى نظيره إنبي وحقق الفوز بهدفين دون رد سجلهم كل من محمد هانى وعلي معلول.

وكشفت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط بالنادى الأهلي تدرس رحيل أليو بادجي بعدما لم يقدم اللاعب المستوي المنتظر منه خلال الفترة الماضية مع الأهلي ولم يسجل سوي هدف وحيد.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا صعبًا يوم الأحد الماضي بهدفين نظيفين على إنبي في بطولة الدوري المصري، ليواصل الفريق الأحمر تصدره لجدول المسابقة.