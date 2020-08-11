رياضة | عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يعلق على انضمام نجم الأهلي لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز على انتقال واحد من نجوم الأهلي الكبار إلى فريقه في الموسم المقبل.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري كرمت عبد الله السعيد بعد تجاوزه حاجز المائة هدف في مسيرته وذلك قبل مواجهة طنطا أمس الإثنين.

وقال عبد الله السعيد في تصريحات إذاعية اليوم إنه سعيد للغاية بهذا التكريم ، ولا يلتفت أبدا لمعادلة أي لاعب أو التفوق على لاعب بعينه.

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وتابع: "لعبنا مباراة جيدة أمام طنطا واستحقينا نتيجة الفوز وهدفنا دائما تقديم المزيد من الجهد".

وواصل: "انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز سيمثل إضافة كبيرة للفريق وهو لاعب كبير بكل تأكيد".

واختتم: "أتمنى أن يتأهل كل من الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".