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رياضة | هل تتم الصفقة التبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس؟

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هل تتم الصفقة التبادلية بين ويوفنتوس؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير تقارير صحفية إيطالية، نية نادي ريال مدريد الإسباني، عقد صفقة تبادلية مع فريق يوفنتوس الإيطالي، لضم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق.

ووفقاً لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ريال مدريد يرغب في تدعيم هجوم الفريق بالأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس.

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وكان النادي الملكي قد قرر عدم دخول سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الخروج من قد يدفع الفريق لتغيير خططه في سوق الانتقالات.

وأشارت الشبكة، أن ريال مدريد على استعداد لعرض نجميه، توني كروس وإيسكو، ضمن الصفقة، مقابل ضم ديبالا.

يذكر أن ديبالا حصل على جائزة أفضل لاعب في هذا الموسم ويمتد.عقدن مع اليوفي حتى صيف 2022.

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