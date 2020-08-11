رياضة | "طريد" ليفربول يتسول العودة إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "طريد" ليفربول يتسول العودة إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دانييل ستورديدج مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق عن أنه لم يختتم رحلته في الدوري الإنجليزي بعد، وأن العودة للمسابقة ستكون أفضل خطوة بمسيرته المتعطلة حالياً.

أصبح ستوريدج (30 عاماً) بلا فريق منذ مارس الماضي، بعد أن أنهى عقده مع طرابزون سبور التركي عقب إيقافه لأربعة أشهر من الاتحاد الانجليزي لانتهاك قواعد المراهنات.

وأكد لاعب منتخب إنجلترا، أنه يدرس عروضاً من أندية في دول أخرى، لكنه يفضل العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من أجل مصلحته.

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وأبلغ ستوريدج الذي لعب أيضاً لمانشستر سيتي، ووست بروميتش ألبيون محطة سكاي سبورتس: "لدينا خيارات حول العالم لكنني لاعب انجليزي وأحب دائماً اللعب بالدوري الممتاز".

وأضاف: "أؤمن بأن لدي الكثير لأقدمه في البريميرليج ويمكنني القول إنه خياري الأول، وأشعر بأنني لم أكمل رحلتي بالمسابقة وأود العودة واللعب هناك".

وتابع: "منفتح أمام اللعب في دول أخرى، لكن العودة لإنجلترا، وتقديم أفضل ما عندي الاختيار الهائل بالنسبة لي".

ويعتقد ستوريدج الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة، وبدوري أبطال أوروبا مرتين، أن خبرته مع أندية الصفوة ستساعده في المرحلة المقبلة من مسيرته.