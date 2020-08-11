رياضة | بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب ميسي.. كيكي سيتين يغير خطة برشلونة ضد بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تغيير خطته أمام بايرن ميونيخ الألماني يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كيكي سيتين يخطط للاعتماد على خطة 4-4-2 أمام بايرن ميونيخ من أجل تعزيز حرية ليونيل ميسي في الملعب.

وقالت الصحيفة: "سيتين يريد تعزيز ميسي بأربعة لاعبين في وسط الملعب من خلفه مما يجعله يتفرغ للهجوم ويخنق وسط الملعب على بايرن فمن المفترض أن يتكون خط الوسط من الرباعي أرتورو فيدال وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو خلف ميسي ولويس سواريز".