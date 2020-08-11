شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يكشف سبب تغيير حازم إمام في مباراة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر الجهاز الفني الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قراره بتغيير حازم إمام كابتن الفريق والظهير الأيمن في مباراة الأمس أمام الاتحاد السكندري، وإشراك محمد عبدالغني بدلًا منه بسبب شعور قائد الزمالك بالإجهاد وطلبه من الجهاز الفني التغيير.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للأبيض في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنهما استجابوا علي الفور لرغبة حازم لتفادي تعرضه للإصابة وقمنا بتغييره والدفع بعبد الغني لتجهيزه أيضًا للفترة المقبلة وخصوصا وـن عبد الغني أدي مباراة جيدة في الوقت الذي شارك فيه.

ويذكر أن المارد الابيض تعادل إيجابيا مع الاتحاد السكندري في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري والتي جمعت بينهما أمس علي أرض ملعب برج العرب.