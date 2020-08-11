فريق كرة اليد «سيدات» بالزمالك يخضع لتحاليل ومسحة طبية اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف قاسم إبراهيم، المدير الفني لفريق كرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، عن خضوع اللاعبات لتحاليل طبيه ومسحه خاصة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء من أجل الاطمئنان على الفريق.
وأضاف «إبراهيم» أنه لم يتم تحديد موعد المباريات الوديه بسبب ظهور حالات كورونا ببعض فرق كرة القدم بالدوري الممتاز مما تسبب بخشية بعض الانديه من خوض مباريات ودية.
وخاض الفريق تدريباته امس على فترتين صباحية ومسائية بملاعب النادي المفتوحة.
يأتي هذا استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام حيث يخوض الفريق أول مباراه له عقب استئناف النشاط الرياضي أمام المعادي يوم ٢٥ من الشهر الحالي بصالة نادي المعادي .
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