شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي تحافظ على صدارة تصنيف لاعبات التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظت النجمة الأسترالية أشلى بارتى على موقعها فى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك بعد أيام من عودة منافسات التنس عبر بطولة باليرمو، بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة أى تغييرات فى المراكز العشرة الأولى.

وصعدت الفرنسية فيونا فيرو المتوجة بلقب بطولة باليرمو إلى المركز 44 بالتصنيف.

على جانب آخر، أصبحت الفرنسية فيونا فيرو، أول بطلة فى بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس، فى 5 أشهر، بعدما تغلبت على أنيت كونتافيت بنتيجة 6-2 و7-5 اليوم الأحد، لتحصد لقب بطولة باليرمو المفتوحة.

وهى أول بطولة للمحترفات تقام، منذ أن تسببت جائحة فيروس كورونا فى إيقاف المنافسات، فى مارس الماضى.

وحافظت فيرو على سجلها الخالى من الهزيمة فى 10 مباريات فى البطولات الاستعراضية، بعد توقف البطولات، وحققت 5 انتصارات أخرى فى باليرمو.

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وقالت فيرو (23 عاما) بعد حصد لقبها الثانى فى مسيرتها: «أعتقد أنها كانت أفضل مبارياتى خلال الأسبوع. كنت أشعر براحة.. لا أعلم لماذا، لأنها كانت المباراة النهائية. لم أكن أشعر بالضغط حقا».

وأقيم العديد من المباريات الاستعراضية عالميا منذ توقف بطولات المحترفات؛ بسبب الجائحة، لكن البطولة المقامة على الملاعب الرملية كانت الأولى فى بطولات المحترفات والمحترفين فى خمسة أشهر.

وفرض العديد من القيود الصحية من بينها حضور عدد محدد من الجماهير، وعدم مصافحة اللاعبات لبعضهن بعد المباريات.

وخضع جميع المسؤولين واللاعبات للكشف عن فيروس كورونا، كل 4 أيام، وظهرت حالة إيجابية واحدة للاعبة انسحبت من المنافسات الأسبوع الماضى.

وأضافت فيرو، المولودة فى بلجيكا: «لعبت بحماس طيلة المباراة، لم أرتكب الكثير من الأخطاء وسددت العديد من الضربات الناجحة لذا أنا سعيدة للغاية للفوز باللقب». وسددت فيرو 51 ضربة ناجحة وكسرت إرسال كونتافيت 5 مرات، فى أداء حاسم؛ لتنتزع اللقب من الفرصة الثانية للفوز بالمباراة.

وضمنت النتيجة وصول فيرو إلى التصنيف 44 عالميا لتدخل من بين أول 50 مصنفة لأول مرة.

وخسرت الإستونية كونتافيت المصنفة 22 عالميا للمرة الخامسة فى 6 مباريات نهائية خاضتها حتى الآن.