شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدافع عن قراره بإشراك «بن شرقي» و«أوناجم» أمام الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قراره بإشراك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في الشوط الثاني خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأعلن الجهاز الفني أن الثنائي اجتاز الاختبار البدني والقياسات، وكانا جاهزان فنيًا وبدنيًا بنسبة 100%، خصوصًا أنهما خضعا لبرنامج تدريبي في المغرب تحت إشراف الجهاز الفني.

وقال كارتيرون: «بن شرقي وأوناجم ساهما في زيادة الفاعلية الهجومية للفريق فور مشاركتهما لكن غياب التوفيق وسوء الحظ حال دون الفوز بالمباراة».