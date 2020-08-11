شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية سعى ريال مدريد للحصول على خدمات النجم الأرجنتينى باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعزيز هجوم الفريق الملكى فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يخطط لضم ديبالا من يوفنتوس عن طريق صفقة تبادلية، خاصة أن القيمة السوقية للنجم الأرجنتينى تتخطى مبلغ 100 مليون يورو، لذلك يسعى لإدخال أحد نجومه فى الصفقة.

وأضافت أن مسؤولى النادى الملكى يفكرون فى إدخال تونى كروس أو إيسكو كجزء من صفقة الحصول على نجم فريق السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لا يفكر فى رحيل ديبالا، خاصة بعد الاتفاق معه على تجديد عقده، خاصة فى ظل التقارير الصحفية التى تتحدث عن إمكانية رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.

كان ديبالا قد انضم لصفوف اليوفى فى صيف عام 2015، قادما من فريق باليرمو، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون يورو، وخاض بقميص فريق السيدة العجوز 228 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 95 هدفا.

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وودع كل من ريال مدريد ويوفنتوس بطولة دورى أبطال أوروبا من دور الـ16، على يد كل من مانشستر سيتى الإنجليزى وليون الفرنسى.

فى سياق آخر، رفض الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسبانى، عرضاً مغرياً من إدارة يوفنتوس لتولى تدريب السيدة العجوز خلفاً لماوريسيو سارى، ووفقاً لما نشره موقع «ديفنسا سنترال» الإسبانى فإن يوفنتوس عرض على زيدان من خلال وسطاء تولى تدريب اليوفى خلفاً لماوريسيو سارى قبل الإعلان عن تعيين أندريا بيرلو، وذلك مقابل 15 مليون يورو فى الموسم الواحد، وهو ما رفضه المدرب الفرنسى لرغبته فى استكمال مشواره مع ريال مدريد.

وأضاف أن الراتب الذى عرضه يوفنتوس على زيدان، والبالغ 15 مليون يورو فى الموسم الواحد، أكثر مما يحصل عليه المدرب الفرنسى مع الملكى، والبالغ 12 مليون يورو.

وكان الفرنسى زين الدين زيدان قد أكد فى تصريحات سابقة أنه لا يتحرك فى عروض التدريب من أجل المال، وأنه سيذهب وسيكون حيث يريد، وهو يريد الآن أن يواصل صنع التاريخ فى مدريد.

ويشعر الفرنسى زين الدين زيدان بأنه قوى للغاية ويدعمه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعد الإقصاء من دورى أبطال أوروبا، ولديه أيضًا الدعم الكامل من غرفة الملابس للاستمرار فى الموسم القادم.

كان يوفنتوس الإيطالى قد أعلن تعيين أندريا بيرلو مدرباً للفريق لمدة عامين حتى يونيو 2022 خلفاً لماوريسيو سارى، الذى تمت إقالته عقب خروج السيدة العجوز من دورى أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام أوليمبيك ليون.