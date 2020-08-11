شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعتذرون للجماهير بعد «نقطة» الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم لاعبو الزمالك اعتذارًا لمجلس الإدارة والجهاز الفني والجماهير، بعد تفريطهم في الفوز على الاتحاد السكندري والتعادل بهدف لهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وعقد لاعبو الزمالك جلسة ودية تعهدوا خلالها بضرورة تصحيح الأخطاء والتمسك بالفوز في المباريات المتبقية.
وسقط المارد الابيض في فخ التعادل الإيجابي مع الاتحاد السكندري في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري والتي جمعت بينهما أمس علي أرض ملعب برج العرب.
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