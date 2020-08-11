شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي لشريف إكرامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عرضًا جادًا من أحد أندية الوسط بالدوري السعودي. وينتظر مسؤولو النادي السعودي رد حارس الأهلي على العرض بشكل نهائي خلال منتصف شهر اغسطس المقبل. وسبق وتلقى شريف إكرامي عرضًا من نادي بيراميدز للانضمام إليه في الموسم الجديد. وكان شريف اكرامي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته في المباريات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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