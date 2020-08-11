شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يدافع عن «كارتيرون».. ويؤكد: «بطولة أفريقيا هدفنا الأول» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يري المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة باتريس كارتيرون، قاموا بدورهم على أكمل وجه في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري.
وقال: «كارتيرون وجهازه نجحوا في توصيل اللاعبين إلى مرمي المنافس بعشرات الفرص السهلة لكن اللاعبين فشلوا في ترجمتها لأهداف في المباراة ومنحو المنافس نقطة ثمينة».
وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن الهدف الأول للزمالك هو دوري أبطال أفريقيا وعلي اللاعبين والجهاز الفني أن يعوا الدرس جيدًا ويتعلموا من مثل هذه الأخطاء الساذجة لتفادي تكرارها في مباريات أفريقيا التي لا تقبل أي خطأ.
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