شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض الحديث مع لاعبي الزمالك في غرفة خلع الملابس لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خيم الحزن داخل غرفة خلع ملابس الزمالك عقب مباراتهم، أمس، أمام الاتحاد السكندري، والتى انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحديث إلى اللاعبين بسبب غضبه من النتيجة، وقرر تأجيل الاجتماع بهم إلى االغد الأربعاء قبل المران بمقر النادي.
وبرر أحد أعضاء الجهاز المعاون لـ«كارتيرون» رفض المدير الفني الحديث مع اللاعبين بسبب حالة الحزن والشد العصبي الواقع على اللاعبين بعد التعادل في أخر لحظة، حيث راعي المدير الفني الحالة النفسية للاعبين ورفض الضغط عليهم بالحديث في أي سلبيات أو توجيهات، والانتظار لحين استعادة الهدوء وتخطي اللاعبون حالة الإحباط التي خلفها سيناريو المباراة.
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