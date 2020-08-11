شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من مرتضي منصور للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الكروي الاول بمصالحه جمهورهم في المباريات المقبلة بداية من مباراة المقاصة في الجولة المقبلة بالدوري

ووجه «منصور» نصيحة ورسالة مهمة للاعبين قائلا: «الزمالك يخوض مباريات الدوري من أجل المنافسة على الدوري الذي مازال موجود في الملعب وعلي اللاعبين الفوز بكل مبارياتهم من أجل إسعاد جمهورهم».

وكشف أن مجلس الإدارة والجهاز الفني وفر لهم كل كبيرة وصغيرة وصرف كافة المستحقات ووفر لهم معسكر إعداد نموذجي لذلك ما كان أحد يتوقع هذ السيناريو أمام الاتحاد.