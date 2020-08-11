شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: النتيجة الطبيعية لمباراة الاتحاد فوز الزمالك 6-صفر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن النتيجة الطبيعية للمباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد السكندري، أمس، هي فوز الزمالك بنصف دستة أهداف لولا الرعونة والاستهتار بالخصم والاستعراض أمام مرمي عماد السيد.
وقال في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «اللاعبون تسابقوا في إهدار فرص سهلة دون أي مبرر»، مؤكدًا أن العقوبة لابد أن تكون درس قاس للاعبين من أجل تدارك هذا الخطأ وعدم تكراره في المباريات المقبلة.
وسقط المارد الابيض في فخ التعادل الإيجابي مع الاتحاد السكندري في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري، والتي جمعت بينهما أمس على أرض ملعب برج العرب.
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