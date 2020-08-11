شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف سبب قراره بمعاقبة اللاعبين بغرامة الـ100 الف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب والاستياء داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، من لاعبي الفريق الأول، بعد سقوطهم في فخ التعادل الإيجابي مع الاتحاد السكندري في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري، والتي جمعت بينهما أمس علي أرض ملعب برج العرب، والتي على إثرها فقد الفريق نقطتين ثمينتين في مشواره نحو المنافسة على اللقب.
وأظهر المستشار مرتضي منصور، رئيس النادي، العين الحمرا للاعبين بعد رعونتهم واستهتارهم في المباراة إهدائهم نقطة لزعيم الثغر المستسلم تمامًا للهزيمة، وتمسك منصور بتوقيع عقوبة الـ100 ألف جنيه، التي قرر خصها من اللاعبين وأصدر أوامره لإدارة الكرة بتنفيذ خصم الغرامة من مستحقات اللاعبين.
وبرر «منصور» تمسكه بتوقيع العقوبة بحيث تكون درسًا للاعبين لعدم تكرار ما حدث أمام الاتحاد مرة ثانية.
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