شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن رسميًا إنهاء إعارة «أريولا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إنهاء إعارة الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بشكل رسمي ليعود إلى فريقه الأصلي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال الملكي في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي: «النادي يود تقديم الشكر لأريولا لالتزامه واحترافيته وسلوكه المثالي هذا الموسم ويتمنى له الحظ الجيد في خطوته القادمة».
وكذلك، وجه ريال مدريد الشكر لباريس سان جيرمان على «إعطائنا فرصة أن ينضم أريولا إلى صفوفنا».
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