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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يضع عينه على نجم فالنسيا غايا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أفادت مصادر صحافية مقربة من نادي فالنسيا الإسباني أن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع نجم الفريق الظهير الدولي الإسباني خوسيه لويس غايا في الفترة المقبلة.
ولطالما إرتبط إسم صاحب الـ 25 عاماً بالرحيل عن ملعب الميستايا في السنوات الماضية، لكن الامر قد يتم الآن في ظل الثورة التي تقوم بها إدارة النادي على مستوى الفريق الأول.
وتسعى الإدارة لبيع 12 لاعباً من لاعبي الفريق الأول من بينهم غايا الذي لعب بصورة أساسية مع الخفافيش خلال السنوات الماضية.
وتقدر قيمة الظهير الأيسر بحوالي 40 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي مع الفريق في عام 2023.
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