برشلونة يضع عينه على نجم فالنسيا غايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أفادت مصادر صحافية مقربة من نادي ​فالنسيا​ الإسباني أن نادي ​برشلونة​ مهتم بالتعاقد مع نجم الفريق الظهير الدولي الإسباني ​خوسيه لويس غايا​ في الفترة المقبلة.

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ولطالما إرتبط إسم صاحب الـ 25 عاماً بالرحيل عن ملعب الميستايا في السنوات الماضية، لكن الامر قد يتم الآن في ظل الثورة التي تقوم بها إدارة النادي على مستوى الفريق الأول.

وتسعى الإدارة لبيع 12 لاعباً من لاعبي الفريق الأول من بينهم غايا الذي لعب بصورة أساسية مع الخفافيش خلال السنوات الماضية.

وتقدر قيمة الظهير الأيسر بحوالي 40 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي مع الفريق في عام 2023.