شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس فولهام: لا نريد سيسينون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 أشار نائب رئيس مجلس إدارة نادي ​فولهام​ والمدير الرياضي للفريق توني خان إلى أن النادي غير مهتم بإعادة التعاقد مع راين سيسينون على سبيل الإعارة من ​توتنهام​.

وقال خان: "لست مهتمًا. لقد لعب راين بالفعل في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز ولم يفعل ما يكفي لإبقائنا هناك. لا يمكنني أن أكون في مجال تطوير لاعبين آخرين. أتوقع أن تبدو التشكيلة مشابهة جدًا لتلك التي تمت ترقيتها. لن ننفق 100 مليون جنيه إسترليني مرة أخرى".

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