نادٍ في الدرجة الثالثة يعلن التعاقد مع رونالدو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أراد نادي تلاكسكالا إف سي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة المكسيكي، ضم كريستيانو رونالدو، بعد إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا. بعد الإطاحة المبكرة ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، ارتبط كريستيانو رونالدو بمغادرة اليوفي هذا الصيف، وكانت هناك أصداء هبوط محتمل في باريس سان جيرمان للعب إلى جانب نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، لكن مع ذلك فإن الفريق الذي وقع في النهاية مع النجم البرتغالي كان نادي تلاكسكالا إف سي من دوري الدرجة الثالثة المكسيكي. وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، من الواضح أن إعلان نادي تلاكسكالا المكسيكي ضم كريستيانو رونالدو كان على شكل مزحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إقصائه من مسابقته المفضلة دوري الأبطال، وقد أعد النادي المكسيكي ترحيباً في أنقى صوره للنجم البرتغالي. ومع ذلك، فإن رونالدو الآن في إجازة، ولا يخطط لمغادرة يوفنتوس، لذلك على الأقل سيعود للعب تحت قيادة المدرب الجديد ليوفنتوس، أندريا بيرلو، بعد إقالة ماوريسيو ساري.

